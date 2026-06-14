◇W杯北中米大会1次リーグF組スウェーデン ― チュニジア（2026年6月14日メキシコ・モンテレイ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組第3戦（25日＝日本時間26日）で日本と戦うスウェーデンは13日（同14日）、第1戦で対戦するチュニジアとの前日会見に臨んだ。ポッター監督は相手守備陣を警戒。6日（同7日）の親善試合ベルギー戦で退場者が出た影響もあって0―5と惨敗したが「彼らがW杯に1失点もせずに進出したという