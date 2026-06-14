シンガーソングライターのあいみょん（31）が無防備な自撮り動画を公開し、その姿にファンから心配の声が寄せられている。【映像】あいみょん、腕のタトゥーが見える姿4月16日に更新したXでは、タトゥーが“チラ見え”するライブのオフショットを公開しており、「新しいタトゥー入れた!? お花かな」「タトゥーが見える季節になってきた」などの反響が寄せられていたあいみょん。あいみょん、自撮り動画に心配の声6月12日はIn