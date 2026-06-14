TBSの新人アナウンサー、多田成美、藤岡源、バーンズ恵麻が、6月から朝の情報番組『THE TIME’』（前4：30）および『THE TIME,』（前5：20）に加入した。『THE TIME,』では多田、バーンズ、藤岡が、それぞれ1曜日ずつ担当する。入社間もない3人が、このほどインタビューに応じ、アナウンサーを志した理由や番組への思い、将来の目標を語った。【写真】先輩・安住＆宇賀神に挟まれ、ガッツポーズを決める新人アナ3人多田は、過