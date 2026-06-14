阪神の石黒佑弥投手が１４日、１軍に合流した。前日１３日のオリックス戦で畠が「右手中指の違和感」により緊急降板。このまま登録抹消となる見込み。代わりに１４日に行われる予定のファーム・ソフトバンク戦（筑後）に１３日まで帯同していた石黒が１軍へ合流した。右腕は前日中に筑後から帰阪して、この日、京セラドーム入りした。２軍ではここまで７試合に登板して防御率は０・００だった。