モデル・タレントの高田秋（34）が14日までに自身のインスタグラムを更新。息子の1歳の誕生日を報告した。「あっという間に1歳ケーキは大好きなおさるのジョージ」とつづり、人気作品「おさるのジョージ」のバースデーケーキを投稿。「そんなお誕生日は初めてのお熱で大変だったね思い出に残るお誕生日でした笑」とつづり、「元気にすくすく育ってくれー」と願った。高田は22年12月に、同年11月に会社員の一般男性と結