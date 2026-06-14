日本戦を前に記者会見するオランダのクーマン監督＝13日、ダラス（共同）【ダラス共同】1次リーグF組第1戦で14日（日本時間15日）に日本と対戦するオランダのクーマン監督は13日、ダラスの試合会場で記者会見し「難しい試合になる。日本の攻撃はアグレッシブで、90分を戦い抜く体力とクオリティーがある。ただ、われわれが優位に立てる部分もある」と緊張感を漂わせた。本番前の国際親善試合ではアルジェリアに0―1で不覚を取