◇NBAファイナル第5戦ニックスースパーズ（2026年6月13日フロスト・バンク・センター）今季のNBA王者を決めるNBAファイナル第5戦が13日（日本時間14日）に行われた。53年ぶりのNBA王者へ東王者のニックスが前半37―42と5点リードを許して折り返した。本拠地での第4戦はNBA史上最大の大逆転劇が起こった。105―106と1点ビハインドで迎えた残り1.2秒で。ブランソンの外れたシュートをOG・アヌノビーがリバウンドに飛び込ん