◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組ハイチ―スコットランド（１３日、ボストン競技場）７大会ぶり９度目出場のスコットランド（同４２位）は１次リーグＣ組初戦で、１３大会ぶり２度目の出場となったハイチ（ＦＩＦＡランク８３位）と対戦した。ハイチとは親善試合を含めて初対戦。前半２８分、ＭＦマッギン（アストンビラ）が左足で放ったシュートが相手に当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれた過去に出場した