元人気セクシー女優でタレントの蒼井そらが13日、Xを更新。生まれ変わってもセクシー女優をやるか、との質問に回答した。蒼井は、一部ユーザーが投稿した「もし生まれ変わってもまたAV女優やりますか？自分の子供にも同じ職業進めますか？やらないと答えるならそう言う事なんじゃないですか？」とのポストを添付。「25年前とは時代が違うからなぁ。生まれ変わった時の環境によるかなぁ」と切り出した。そして「子どもにあ