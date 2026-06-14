『THE BATMAN―ザ・バットマン―』（2022）の続編『ザ・バットマン2（原題）』が、いよいよ本格的に撮影を開始するようだ。ペンギン／オズワルド・“オズ”・コブルポット役のコリン・ファレルが新たな情報を明かしている。 米のインタビューに応じたファレルは、『ザ・バットマン2』の撮影について「たぶん1週間後には始まると思います」とコメント。もっとも、続編におけるペンギンの出番は多くないため、自身