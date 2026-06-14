元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５９）が１４日、レジェンド同士の再会を報告した。ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップが１３日、ＭＵＦＧ国立で１７年ぶりに行われ、武田氏も来場。この日、ブログを更新し「昨日は久しぶりに国立でＪリーグオールスターＤＡＺＮカップのイベントに参加しました。１７年ぶりのオールスターでｖｅｒｄｙＯＢが集まりました。現役選手とも記念撮影」と報告。Ｊ１東京Ｖの福田湧矢、森田晃樹、染野