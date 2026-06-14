歌手のナビが、出産後の体の変化と夫婦関係に関する悩みを率直に打ち明けた。最近、YouTubeチャンネル「Gwanjong Un-ni」で、「イ・ジヘ仰天、産婦人科キム・ジヨン医師が妊娠の秘訣から女性手術まですべて教えます」というタイトルの動画が公開された。【画像】18歳で妊娠…6・5・4歳の年子を抱える“高校生ママ”この日の動画には、イ・ジヘをはじめ、歌手ナビ、アナウンサー出身タレントのパク・ウニョン、産婦人科専門医が出演