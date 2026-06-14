【モデルプレス＝2026/06/14】6月10日〜11日にKアリーナ横浜で開催された、ファッションや音楽、カルチャーが融合する新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。2日目の公演ではFRUITS ZIPPERがステージに登場し、キレのあるダンスで観客を沸かせた。【写真】ミセス藤澤、人気アイドルと息ぴったりのパフォーマンス◆藤澤涼架、キレのあるダンス披露FRUITS ZIPPERは「はちゃめちゃわちゃライフ！