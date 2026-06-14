【モデルプレス＝2026/06/14】元KAT-TUNの中丸雄一が6月14日、日本テレビ系「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜あさ7時30分〜）にVTR出演。謝罪の言葉を口にした。【写真】1年10ヶ月ぶり「シューイチ」登場した中丸雄一◆中丸雄一、1年10ヶ月ぶり「シューイチ」出演以前担当していたコーナー「まじっすか」にスーツ姿で登場した中丸。「まずですね、ヒデさん（中山秀征）、皆様、この度は私の軽率な行動で大変ご迷惑