エンジンにとって重要な部品のひとつであるタイミングベルトは、定期的に交換しなければならない消耗品です。タイミングベルトの交換は、高額なメンテナンス費用のかかるイメージもあることから、交換時期を悩まれる人も多いのではないでしょうか。【写真】これがタイミングベルトですそこで本記事では、これまでも多くのタイミングベルト交換を実際におこなってきた現役の整備士が、適切な交換時期についてお伝えします。タイミン