言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、一本釣りで知られる海の幸、外国語の学習、そして手紙をすっきりと収める方法という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。か□□は□□んみ□□りヒント：太平洋を泳ぎ回り、たたきや削り節の原料