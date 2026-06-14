¡Ø¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡Ù¤Îºî¼Ô¡È¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ê¡É¤¬ÉÁ¤¯¤«¤ï¤¤¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¿¥¤¥È¡¼¤¯¤¸ ¥Ö¥ë¡¼¥Ê¥¢¥Ë¥Þ¥ë Dot Pattern Collection¡×¤¬¡¢6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¤ä¥Û¥Ó¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛA¾Þ¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¡ÖÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¡ªÎÃ¤·¤²¤Ê¾ÞÉÊ°ìÍ÷¢£²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÃ¸¤¤¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¡ß¥É¥Ã¥ÈÊÁ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ê¤¬