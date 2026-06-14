日本が北中米Ｗ杯の初戦で対戦するオランダのロナルド・クーマン監督が、前日会見で日本の印象を語った。オランダメディア『Voetbal International』などが伝えている。「よく把握しているよ」当然ながら、63歳の指揮官はすでに分析を終えているようだ。「個々の選手について具体的に言及するのは好まないが、彼らが攻撃的なチームであり、90分間フルスロットルで戦い抜ける力を持つ選手が揃っていることは理解している」そ