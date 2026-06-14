13 日午後2 時前、村上市坪根の市道で、道路上に自転車が倒れているのを通行人が見つけ警察に通報しました。道路脇には用水路があり警察が捜索したところ、現場から離れた下流で、男性を発見し、男性は市内の病院に運ばれましたが死亡しました。死因は溺死でした。 死亡したのは村上市有明の 無職 鈴木睦さん（53）です。村上署によりますと、鈴木さんは自転車で走行中、誤って用水路に転落したとみられています。 用水路は幅約1