女優の釈由美子（48）が14日までに自身のインスタグラムを更新し、10歳の愛息とのお出かけショットを披露した。6月12日は息子の10歳誕生日だったと明かした釈は、息子のリクエストで東京・国立科学博物館の「超危険生物展」と報告。さらに「午後はまたまた息子リクエストでちいかわパークに遊びに行ってきました」と東京・ちいかわパークを訪問したと振り返った。ちいかわを挟んだ自身と愛息のショットを披露し「4月に訪れた