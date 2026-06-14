タレントの三上悠亜（32）が14日までに自身のインスタグラムを更新。ブラック・ティアードワンピースでの新幹線ショットを公開した。新幹線の絵文字とともに、黒のティアードワンピース姿の新幹線ホームや車内でのショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「カワイイ」「黒ワンピヒラヒラしていて可愛いモコモコアウターも可愛いです」「品のあるお嬢様」「お綺麗です」「素敵です」「めちゃくちゃ可愛い」など