スイスで人口を1000万人までに制限することの是非を問う国民投票が実施されます。【映像】スイス、人口1千万人制限の国民投票スイスで14日、2050年までの永住者の人口を1000万人未満に抑えることの是非を問う国民投票が行われます。スイス政府のデータでは、2024年時点で15歳以上の永住者の41％が移民やその子どもです。国民投票を推進した最大政党のスイス国民党は人口の急増でインフラや公共サービスに負担がかかると主