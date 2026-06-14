お笑いコンビ・爆笑問題（太田光、田中裕二）が、14日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜前9：54）に出演し、訃報が伝えられたガッツ石松さんを追悼した。【親子写真】ガッツ石松さん、愛娘・鈴木佑季との仲良しショットガッツさんは今月2日、肺炎のため死去。76歳だった。11日に所属事務所が公表した。ボクシング世界王者からタレントに転身し、『サンデー・ジャポン』にも出演するなど、爆笑問題とも多数共演