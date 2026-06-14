タレントの菊地亜美（35）が13日、自身のインスタグラムを更新。美人姉妹との再会ショットを披露した。「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」への参加を明かしていた菊地。「透明感ありすぎてもはや透けてる本田望結ちゃん＆紗来ちゃんに久しぶりに会えたよ」と女優の本田望結、妹でモデルでタレントの紗来との再会ショットを公開した。「初めて会った時は二人ともまだ小さくて可愛い女の子だったのに、会うたびに綺