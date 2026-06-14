サッカーFIFAワールドカップ2026、日本の初戦となるオランダ戦が明日に迫り、オランダメディアは強豪チームを破ってきた日本に対して危機感をあらわにしています。【映像】オランダサポーター「1対1で終わってほしい」醍醐穣リポ「オランダ代表は『コード・オレンジ』緊急事態を表す『コード・レッド』とチームカラーのオレンジをかけて代表チームが危うい状況にあると伝えています」オランダのテレグラフ紙は、日本代表チーム