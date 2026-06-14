女優の本田望結（２２）の最新姿が反響を呼んでいる。１４日までに自身のインスタグラムを更新し、「鏡の自分と睨めっこ」と記し、アップの横顔ショットを載せた本田。髪をハーフアップにセットし、ペンダントや指輪、イヤリングを着けたゴージャスな姿で、鏡に映る自身を見つめている。キュートな印象から大人っぽく雰囲気を変えた姿に、フォロワーからは「美まつ毛すぎて見惚れてしまいました」「最近綺麗になりすぎ」「大