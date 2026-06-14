◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１４日・京セラドーム大阪）阪神・石黒佑弥投手が、１軍に合流した。２軍公式戦は７試合のリリーフ登板で防御率０・００。５月２１日に出場選手登録を抹消され、ファームで調整してきた。畠が、１３日のオリックス戦で右手中指に違和感を訴えて緊急降板。同じ中継ぎ右腕の石黒にかかる期待は大きい。