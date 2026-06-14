精神科を訪れるのはメンタルを患った人々だ。なんらかの理由で、精神のコントロールが難しくなり、日常生活を営むのもつらくなり、そして医師の世話になる。 しかし、訪れるのはメンタルを病んだ人だけではない。自分のことがわからなくなってしまった重度の認知症の人が、家族の希望で訪れ、症状次第では強制入院というケースもあるという。 それは、そこまで家族が追い詰められている裏返しでもある―&#