奄美地方ではあす１５日にかけ、激しい突風や強い雨に注意が必要です。 沖縄地方にある梅雨前線が奄美地方まで北上し、あす１５日夜にかけて停滞する見込みです。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み奄美地方は大気の状態が非常に不安定となる見通しです。このため奄美地方南部では１４日朝から、北部では昼前から１５日の夜にかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風や、強い雨のおそれがあります