【モデルプレス＝2026/06/14】6月10〜11日、Kアリーナ横浜にてファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」が開催。2日目の公演で上白石萌音が大森元貴の楽曲をカバーし、会場では歓声が沸き起こった。【写真】28歳人気女優、ミセス大森ソロ楽曲カバーで会場◆上白石萌音、大森元貴ソロ楽曲カバー2日目のトップバッターを務めたのは、上白石。アカペラで始