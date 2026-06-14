過度なストレスが不安障害の原因に 不安障害が発症するのには、さまざまな条件が存在します。その代表格ともいえる「遺伝・気質・環境」と「ストレス」について見ていきましょう。 遺伝・気質・環境の3要因 不安障害の種類によって、発症しやすい年齢に違いがあることがわかっています。不安の対象となる動物や場所などが特定されている「限局性障害」は小児期から18歳ごろまで、「社会不安障害」は青年期から成人初期、「パ