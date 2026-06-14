カレーの香りを偶然嗅ぐと急に食べたくなる…無意識に人の興味をひく「プライミング効果」の活用法とは 間接的な情報で無意識に訴える プライミング効果の有効活用 人の興味をひきたいときに、あまりにストレートに答えを求めるのは得策ではない。心理学者キャスリーン・ヴォースの実験によると、人は意味づけをされると好印象を持つ傾向にあるという。 普通のケーキよりもバースデイ