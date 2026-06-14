スマートに断る ×：ごめんなさい ︎：せっかくのお誘いですがご協力することができません 言いかえPOINT 「ごめんなさい」や「すみません」では、断りの意思が明確に伝わりません。「せっかくのお誘いですが」「大変心苦しいのですが」「願ってもないお話ですが」「不本意ながら」などのクッション言葉を添えつつ「できません」と明確に伝えましょう。ちなみに「誠に遺憾ですが」という少