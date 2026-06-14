菊池寛 郷土が生んだ文豪をたたえ、優れた新人を発掘する「香川菊池寛賞」。 62回目を迎える今回の作品募集は、7月1日から受け付けます。 香川県に在住・通勤、通学している人、または香川県にゆかりのある人が応募できます。ジャンルは「小説・随筆・戯曲」のいずれかで、原稿枚数は、手書きの場合400字詰めの原稿用紙30枚以上100枚以内、パソコンの場合は文字数20字×40行に設定して15枚以上50枚以内です。 最優秀