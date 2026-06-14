ドナルド・トランプがまたしても、米国民の納税者の資源を使って自分の誕生日パーティを開こうとしている。昨年は、ナショナル・モールで行われた軍事パレードだった。観客はまばらだった。今年、大統領が求めているのは流血を伴う格闘ショーだ。ホワイトハウスの南庭で、招待客限定の屋外UFCイベント（「UFC Freedom250」）を開催しようとしており、その費用は6000万ドル（約96億円）を超えると見積もられている。だが、大統領と