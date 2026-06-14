１０日、オトク旗スピルリナ産業パーク内の企業で作業する従業員。（オルドス＝新華社記者／李志鵬）【新華社オルドス6月14日】中国内モンゴル自治区オルドス市オトク旗で、健康食品などに利用される微細藻類、スピルリナの産業集積が進んでいる。培養、加工、販売を一体化した産業パークを整備し、関連事業の裾野を拡大。研究開発への投資も強化し、養殖技術の改良や製品の高付加価値化にも取り組んでいる。スピルリナ産業は