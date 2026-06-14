１３日午後１１時２０分頃、京都府舞鶴市引土にある自民党の本田太郎衆院議員（京都５区）の事務所に乗用車が突っ込んだ。現場近くにいた府警舞鶴署員が目撃し、声をかけようとしたところ、車はそのまま逃走。府警は当て逃げ事件とみて捜査している。事務所は国道に面しており、府警によると、道路脇の縁石を乗り越えて突っ込んだという。当時、事務所内は無人だった。