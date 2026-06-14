6日、愛知県国際展示場で「3150FIGHT 10」が行われた。一時は大会の開催自体が危ぶまれるも、蓋を開けてみれば“悪童”対決で元世界3階級制覇王者ジョンリエル・カシメロ（37・フィリピン）が元世界2階級制覇王者のルイス・ネリ（31・メキシコ）から怒涛の６ダウンを奪って4ラウンド42秒TKO勝利。さらに続くメインではIBF世界フライ級王者・矢吹正道（33・緑）が、挑戦者の同級３位レネ・カリスト（31・メキシコ）をフルマークの