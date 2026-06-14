5月26日にプロ野球巨人の監督を辞任した阿部慎之助前監督（47）の「復帰を願う会」は13日夜、Xを更新。活動終了を報告した。5月26日に「Change.org（チェンジ・ドット・オーグ）」に立ち上げ、同28日段階で署名が13万筆を超え受け付けを終了したオンライン署名と要望書を、球団や読売新聞グループ本社へ簡易書留で送付したと10日に公表していたが、「本日、読売巨人軍様ならびに読売新聞グループ本社様への到着を確認いたしました