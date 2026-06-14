美郷町出身・プロ野球＝「東北楽天イーグルス」の伊藤樹投手が秋田市で行われた2軍戦で先発し勝ち投手となりました。きのう秋田市で行われた楽天とDeNAの2軍戦。会場アナウンス「ピッチャー伊藤樹」こまちスタジアムで登板するのはこれが初めてだと言う伊藤、5回を投げて5失点と課題を残す結果となりましたがチームは10対8で競り勝ち、勝ち投手となりました。伊藤は、9月にこまちスタジアムで行われる楽天の1軍