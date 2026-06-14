満を持して北中米ワールドカップに臨む。日本代表は13日、グループリーグ初戦・オランダ戦に向けた前日練習を行った。MF堂安律(フランクフルト)はさまざまな感情が入り混じりながら、それでも冷静に初戦を見据えた。「ミックスの感情で、ワクワクと少しの緊張と、自信満々な自分と、少し不安な自分もいる」。堂安はそう自身の心境を吐露する。「本当に堂々と自分が自信を持って言える状況は大会後しか来ない。試合前は緊張感もあ