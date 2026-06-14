日本代表のエースFW上田綺世(フェイエノールト)は心身ともに準備を整え、特別なW杯初戦に臨む。グループリーグ初戦オランダ戦の前日練習後、報道陣の取材に応じた上田は「コンディションも良いし、順調に万全の準備でここまで来られた」と自身の状態を明かしつつ、チームとしても「ギアも上がってきているし、雰囲気もポジティブで、すごく良い状態でチームづくりができている」と自信を示した。4年に一度のW杯初戦は、誰の目