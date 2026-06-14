けさ（14日）高松市香川町浅野の佐藤サッシガラス店から火が出て、午前10時半現在、消火活動が行われています。 【写真を見る】「建物の屋根から煙が出ている」と通報14日午前10時半現在消火活動中【香川・高松市】 警察によりますと、きょう午前8時16分、「建物の屋根から煙が出ている」と通りかかった人から消防に通報があり、消防が消火にあたっています。 この火事によるけが人の情報は入っていません。