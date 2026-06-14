[6.13 W杯C組第1節 ブラジル 1-1 モロッコ]ブラジル代表は13日、モロッコ代表とのワールドカップ初戦を行って1-1の引き分けに終わった。同点ゴールのFWビニシウス・ジュニオールは「良いところもあったが、次の試合も控えているので進化し続けなければいけない」と力を込めて内容の向上を誓った。ブラジルメディア『グローボ』が伝えている。立ち上がりに主導権を握られたブラジルは先制を許す展開になった。それでも前半32分