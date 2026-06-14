SC相模原は14日、GK杉本大地(32)が契約満了で対談すると発表した。杉本は昨年12月に名古屋を契約満了。今年1月に相模原と契約し、百年構想リーグで2試合に出場した。クラブを通じ「地元のクラブでプレーすることは、自分にとって特別な意味がありました。もっとこのクラブのために戦いたかったですし、サガミスタの皆さんと一緒に見たかった景色もありました。今は悔しさや不甲斐なさ、そして悲しさでいっぱいですが、これから