¡Ö¥Î¥ó¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ênonnative¡Ë¡×¤¬¡¢¡Ö¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡ÊTimberland¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¹¥ê¡¼¥¢¥¤ ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê3 EYE CLASSIC¡Ë¡×¤Î¿·ºî¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£6·î13Æü¤«¤é¡¢¥Î¥ó¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö³ÆÅ¹¤ä¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¡¢¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û¿·ºî¤Ï¡¢2024Ç¯½Õ²Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤ÎÉü¹ï¡£¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥­¥ã¥ó¥×¥â¥«¥·¥ó¡Ö¥¹¥ê¡¼¥¢¥¤ ¥¯¥é