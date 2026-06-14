【その他の画像・動画等を元記事で観る】 M!LKが、6月13日に授賞式が行われた『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で5冠達成の快挙を記録。授賞式直後に行われた囲み取材で、喜びを語った。 ■吉田仁人「まずは日本、そしていつかは世界を元気にと、より目標が高まった」 「好きすぎて滅！」で ・最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ） ・最優秀バイラル楽曲賞 ・最優秀ボーイズアイ