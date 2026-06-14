12日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のクインシーズ刈谷は、7月12日（日）に愛知県安城市の東祥アリーナ安城でプレシーズンマッチを開催することを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 対戦相手は同じくSVリーグ女子のデンソーエアリービーズ。試合は13時開始予定で4セット制のオープンマッチとして実施される。両チームにとっては2026-27