「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・最終日」（１４日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）アマチュアの長沢愛羅（１８）＝日本ウェルネススポーツ大１年＝が出だしの１０番、１１番で連続イーグル発進という偉業を成し遂げた。１０番パー４（４０５ヤード）は残り１３４ヤードの２打目を８番アイアンで直接カップインさせ、イーグル。１１番は実測１７９ヤードのパー３。これを５番ユーティリティーでホールインワン、連