【ニューヨーク＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１３日、１次リーグが行われ、Ｃ組では優勝５度の強豪ブラジル（世界ランキング６位）が前回大会４位のモロッコ（同７位）と１―１で引き分けた。（世界ランキングは６月１１日時点）前回ダークホースのモロッコ、主導権握る強豪同士の一戦は互いに譲らず。モロッコは２１分、スルーパスを受けたサイバリのゴールで先制。ブラジルは３２分にビニシウスが同点